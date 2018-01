As novas tarifas da Telesp e CTBC A Telefónica divulgou hoje comunicado informando as novas tarifas a serem cobradas pelas companhias Telesp e Companhia Telefônica da Borda do Campo (CTBC), após o aumento fornecido ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Veja mais informações sobre a decisão da Agência no link abaixo. Os reajustes passam a valer a partir do próximo dia 22. Os valores já incluem ICMS (25%, quando aplicável), ISS (5%, quando aplicável), COFINS (3%) e PIS (065%). Confira os valores que a Telesp e a CTBC passam a cobrar pelos seguintes serviços descritos: Telesp CTBC Assinatura Residencial R$ 19,77 R$ 19,77 Assinatura não residencial R$ 30,79 R$ 30,79 Tarifa de Habilitação R$ 76,62 R$ 64,84 Valor do Pulso Local R$ 0,09180 R$ 0,09062