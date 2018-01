Às vésperas do carnaval, indústria de cerveja reduz produção em 13%

A indústria brasileira de cerveja reduziu a produção em janeiro na comparação anual e mensal, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 1º, pela Receita Federal e que surpreenderam analistas que consideravam a proximidade do carnaval como fator para incentivar o setor no mês passado.

A produção caiu 0,75% em janeiro sobre o mesmo mês do ano passado e recuou quase 13% no comparativo com dezembro, para 12,928 milhões de hectolitros.

"Os dados reforçam nossa visão de que a perspectiva de crescimento do setor no Brasil continua desafiadora, com o cenário macroeconômico pesando na renda disponível", afirmaram analistas do BTG Pactual em nota a clientes.

Segundo eles, o desempenho de janeiro marcou uma desaceleração sobre o crescimento de 1,3% verificado na produção do quarto trimestre de 2015 sobre um ano antes.

"A inflação da cerveja continua levemente acima do índice geral de inflação e pode ser um dos fatores que têm colaborado para a queda do volume de produção", acrescentaram os analistas do BTG Pactual.

As ações da Ambev, maior grupo de cervejarias da América Latina, tinham queda de 2,5% às 11:50, enquanto o Ibovespa mostrava recuo de 1,1% cento.

Em janeiro, a produção de refrigerantes também caiu. Na comparação com janeiro de 2015 houve queda de 11,78% e sobre dezembro despencou 23% cento, a 12,124 milhões de hectolitros./REUTERS