As voltas do cabo A consolidação está na ordem do dia nos setores de tecnologia e comunicações. Uma maior escala dá às empresas de cabo mais poder de negociação para conseguir programação a preços mais baratos. Os dirigentes das empresas de TV a cabo dizem também que precisam de mais influência para competir com as companhias de video online em crescimento, embora já controlem os canais de internet pelos quais são distribuídos serviços como o Netflix. John Malone, o maior acionista da Charter, vem sendo um defensor particularmente insistente da consolidação. Envolvido em várias fusões de empresas de cabo desde os anos 1970, ganhou o apelido de "cowboy do cabo". Em 2013, sua empresa, Liberty Global, adquiriu a Virgin Media, companhia de cabo britânica.