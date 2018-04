Ascensão e queda 1812 - Samuel Osgood, amigo de George Washington, funda o City Bank of New York. O primeiro depósito, na agência da Wall Street nº22, foi de US$ 100. 1856 - É o primeiro banco a oferecer ajuda ao governo americano durante a Guerra Civil, no valor de US$ US$ 70 milhões. 1870 - Inicia operações no Japão 1915 - Chega ao Brasil 1955 - O agora National City Bank of New York funde-se ao concorrente The First National Bank of the City of New York, em uma operação de US$ 165 milhões. Começam as mudança de nome, até chegar a Citibank. 1983 - Compra por US$ 28 milhões o terreno na Av. Paulista onde está a sede brasileira. Cerca de 20% do lucro mundial do Citi naquele ano veio do Brasil. 1987 - Firma-se como o maior banco dos EUA, com valor de mercado de US$ 7,17 bilhões 1991 - Assume controle do Banco Internacional da Colômbia 1998 - Realiza fusão avaliada em US$ 70 bi com a seguradora Travelers, formando o Citigroup 2001 - Paga US$ 12 bi pelo Banamex do México 2003 - Torna-se maior grupo financeiro do mundo com US$ 1,136 tri de ativos 2004 - Paga US$ 2,7 bilhões pelo sul-coreano KorAm Bank 2005 - Valor de mercado do Citi atinge US$ 238 bilhões, o maior do mundo no setor bancário 2006 - Ativos somam US$ 1,47 tri, menos que o japonês Mitsubishi UFJ, com US$ 1,7 tri. 1º tri/2007 - Compra o japonês Nikko por US$ 10 bi e o banco online inglês Egg por US$ 1,1 bi. 3º tri/2007 - Perde US$ 6,5 bi e lucros recuam 57%, por causa das perdas com títulos hipotecários no mercado subprime. Cerca de 17 mil funcionários são demitidos 4ºtri/2007 - CEO Charles Prince renuncia. É substituído por Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro. Tem prejuízo de US$ 9,83 bilhões 1ºtri/2008 - Ações atingem o menor preço (US$ 22,10) desde dezembro de 1998. Prejuízo é de US$ 5,11 bilhões no trimestre 2º tri/2008 - Citigroup tem prejuízo líquido de US$ 2,5 bi 3º tri/2008 - Quinto trimestre seguido de prejuízo: US$ 2,81 bi.Mais 11 mil são demitidos. 4º tri/2008 - Recebe US$ 45 bi do governo para reforçar o capital dos bancos e remover ativos podres dos balanços. Prejuízo é de US$ 8,29 bi 2009 - O governo aumenta a participação no Citi para 36%