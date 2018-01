Escolaridade dos pais influencia diretamente ascensão social e profissional do brasileiro

RIO - Mais da metade dos filhos que moravam com as mães aos 15 anos de idade conseguiu ascender profissionalmente em relação a elas, diz a investigação sobre mobilidade sócio-ocupacional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2014, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa revela a importância da presença da mãe no domicílio para a educação dos filhos.

A mobilidade intergeracional (dos filhos em relação aos responsáveis) dessas pessoas foi de 51,4%. Na prática, isso significa que eles conseguiram ocupações melhores que a de suas mães, com rendimentos superiores e menor vulnerabilidade social. Outros 36,3% mantiveram o mesmo estrato sócio-ocupacional da mãe e 11,5% tiveram mobilidade descendente.

Já em relação ao pai, 47,4% melhoraram suas condições de trabalho em 2014, 33,4% reproduziram a ocupação do pai e 17,2% caíram de patamar, ocupando postos de trabalho com menor rendimento e maior vulnerabilidade. O IBGE considera mais vulneráveis pessoas com rendimento menor que um salário mínimo ou sem rendimento do trabalho, provavelmente sem vínculo empregatício.

Os trabalhadores agrícolas - localizados no estrato de menor rendimento e maior vulnerabilidade entre os cinco pesquisados - foram os que registraram a maior taxa de evolução (26%), seguidos pelos trabalhadores da produção de bens e serviços e de reparação e manutenção (11,5%).

Influência materna - A pesquisa do IBGE alerta para a importância da presença da mãe no domicílio para a educação dos filhos. Os menores porcentuais das pessoas com 25 anos ou mais de idade sem instrução está entre aqueles que moravam com a mãe (10,3%) ou com ambos os pais (10,8%). Além disso, independentemente da idade, as pessoas que não moravam com a mãe na adolescência apresentaram taxa de alfabetização mais baixas.