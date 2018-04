Ásia: alta em NY anima mercados, mas não dissipa temores O bom desempenho dos índices Dow Jones (+2,42%) e Nasdaq (+2,46%) ontem tiveram reflexo nos mercados do sudeste asiático, mas ainda persiste a desconfiança sobre a sustentabilidade da alta em Wall Street. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou com valorização de 2,66%, aos 736,70 pontos, o melhor resultado do último mês. Analistas disseram, porém, que a procura por papéis foi mais uma recuperação técnica do que influência dos mercados americanos. Em Taiwan, o mercado registrou altas consideráveis nas primeiras horas de negociação, mas encerrou em +0,64%. Os investidores ainda não estão certos de que o pior para o setor de tecnologia tenha realmente passado. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio teve alta de 0,22%, com fraco volume financeiro. O resultado decepcionou muitos analistas, já que ficou muito abaixo das fortes valorizações do mercado americano. Já a bolsa filipina fechou em queda de 0,70%, pois os investidores estão preocupados com a desvalorização da moeda local e com a saúde fiscal do governo. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,46%; Indonésia: +0,47%; Malásia: -0,22%; Tailândia: +0,29% e Cingapura: +0,46%.