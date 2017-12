Ásia: mercados registram queda generalizada A bolsa sul-coreana fechou hoje em queda 2,82% com realização de lucros, motivada pela operação de salvamento da SK Global. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 2,24% também em razão da realização de lucros. Além disso, papéis de tecnologia sofreram desvalorizações por causa dos temores sobre os resultados dessas empresas, que podem ser prejudicados pela precária recuperação da economia americana. Em Taiwan, as ações dos setores de tecnologia e financeiro lideraram as perdas. A bolsa encerrou o pregão em baixa de 1,98%, no segundo dia de correção técnica. O mercado filipino sofreu retração de 0,72%. Às 5h10, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,27%; Indonésia: -1,25%; Malásia: -0,15%; Tailândia: -1,06% e Cingapura: +0,02%.