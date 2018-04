Ásia registra mais um dia de baixas A nova queda dos principais índices americanos (Dow Jones: -3,24%; Nasdaq: -3,36%) ontem provocaram mais baixas nos mercados do sudeste asiático nesta terça-feira. Em Tóquio, o Nikkei 225 sofreu desvalorização de 2,10%. Os papéis mais afetados foram os de alta tecnologia. Alguns analistas acreditam em perdas ainda maiores na próxima semana, enquanto outros dizem que se tanto o Nasdaq quanto o Nikkei estão para atingir a zona técnica de compra. Em Taiwan, persistem as tensões com a China, mas há perspectivas de recuperação técnica, já que os preços tiveram quedas significativas. O índice local caiu 1,39%. Nas Filipinas, a baixa de 2,70% (1.085,21 pontos) levou a bolsa ao índice mais baixo em quase nove meses, afetada também pela desvalorização da moeda local. Em Seul, a procura por barganhas limitou as perdas registradas no período da manhã, mas o índice Kospi teve desvalorização de 0,29%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,82%; Indonésia: -2,14%; Malásia: -0,54%; Tailândia: -0,04% e Cingapura: -2,30%.