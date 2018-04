Ásia segue Wall Street e fecha em alta A nova alta dos principais indicadores do mercado dos EUA estimulou os investidores do mercado asiático, que registrou altas nesta sexta-feira. Ontem, o Dow Jones subiu 3,03% e o Nasdaq teve valorização de 2,78%, Em Taiwan, a discussão do acordo de compra do Taipeibank Co. pelo Fubon Financial Holding Co. também deu ânimo à bolsa, que teve alta de 3,22%. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 2,04%. A desvalorização do iene fez melhorar as perspectivas de exportações japonesas, mas analistas afirmaram que o desempenho do mercado na próxima vai depender do possível corte da taxa básica de juros americana, cujos resultados afetarão a bolsa local. Seul subiu 1,16%, mas ainda há desconfianças sobre a sustentabilidade da recuperação do mercado americano. Nas Filipinas, os investidores continuaram a procurar boas oportunidades de negócios e o índice local subiu 0,83%. Não houve negociações em Cingapura por ser feriado nacional. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,64%; Indonésia: +0,40%; Malásia: +0,19% e Tailândia: +1,91%.