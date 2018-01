Ásia tem queda generalizada com temor de guerra A sensação de que os ataques americanos ao Iraque estão cada fez mais próximos fez com que os principais índices de Wall Street sofressem fortes quedas na sexta-feira. O Dow Jones caiu 2,85% e o Nasdaq fechou em baixa de 3,32%. Esses resultados tiveram grande impacto sobre a performance dos mercados do sudeste asiático nesta segunda-feira. A bolsa sul-coreana fechou em queda de 2,68%, aos 593,09 pontos, o pior resultado desde 11 de outubro. Em Taiwan, onde o pregão sofreu retração de 1,68%, além da tensão criada pela proximidade da guerra, os investidores começam a deixar o mercado se antecipando ao feriado do Ano Novo Chinês. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio recuou 1,40% com a venda de papéis dos setores de tecnologia, exportações e de instituições financeiras. A falta de confiança dos investidores ficou clara com a grande procura de ações de empresas do setor público. As blue chips foram as mais afetadas no mercado filipino. O principal índice da bolsa local teve queda de 1,12%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,10%; Indonésia: -2,61%; Malásia: -1,57%; Tailândia: -0,80% e Cingapura: -2,18%.