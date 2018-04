Asiáticas buscam mais espaço no País

No primeiro semestre, as vendas da Hyundai no Brasil cresceram 16,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, para 24,6 mil unidades. No grupo das dez maiores empresas automobilísticas do País, ficou atrás em porcentual de crescimento apenas da Toyota, que aumentou suas vendas em 20% no período, e da Ford, com 18,4%. Junto com as japonesas Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi - que estão no País há mais tempo - e a também coreana Kia, o grupo de asiáticas detém hoje mais de 12% das vendas no País, 1 ponto a mais que no mesmo intervalo do ano passado. Em 2000, a participação era de 5,7% e, em 2007, de 9%. Para o consultor especializado em indústria automobilística, Paulo Cardamone, da CSM WorldWide, as montadoras asiáticas seguem no Brasil a estratégia adotada em outros países, de entrar em mercados maduros como fizeram na década de 70 nos Estados Unidos. "No Brasil, elas vão procurar criar um portfólio competitivo para disputar mercado com as marcas já estabelecidas", diz Cardamone. "Vai perder mais espaço para elas quem tiver uma linha de produtos atrasada." Ele acredita que, entre as novatas, a chinesa Chery é uma das que têm potencial para atuar no País, com veículos de boa qualidade e alto valor agregado de conteúdo. A marca segue a estratégia de chegar primeiro como importadora. O parceiro da empresa no Brasil, o Grupo Empresarial JLJ (controlador da Nutriplus Alimentação e Tecnologia, de Salto), apresentará no dia 24 o Tiggo, utilitário que está sendo produzido no Uruguai. O grupo também promete modelos que virão diretamente da China, como o compacto QQ. Uma fábrica local também foi anunciada pela Chery para o fim de 2011, o que tem provocado corrida de Estados e prefeituras para atrair o investimento de cerca de US$ 500 milhões. Outra que optou por uma linha de montagem no Uruguai é a Kia, que há anos planeja uma unidade brasileira, ainda sem prazo de confirmação. A Toyota também terá nova fábrica no País, em Sorocaba (SP), com inauguração prevista para 2011, para a produção de um carro compacto. Já a Hyundai coreana, que prometia inaugurar sua filial própria em Piracicaba (SP) também daqui a dois anos, paralisou o projeto, mas tem planos de retomá-lo no futuro.