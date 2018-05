Asmussen ameaça encerrar programa de resgate do Chipre

O jornal disse que Asmussen fez a ameaça durante uma reunião das principais autoridades do governo do Chipre com a liderança do BCE na quarta-feira em Frankfurt.

Em junho, o presidente cipriota, Nikos Anastasiades, pediu alterações nos termos do programa de resgate do país em uma carta ao presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. O governo voltou a expressar preocupações sobre o efeito do programa sobre o crescimento durante a reunião com o BCE na quarta-feira, disseram autoridades a MNI, embora tenham insistido que a reunião não foi "uma tentativa de mudar os termos do acordo de resgate".

O BCE faz parte da troica, juntamente com a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, encarregada de monitorar o programa de resgate. Fonte: Market News International.