Assassinatos de juízes afetam o risco Brasil Os assassinatos dos juízes Antônio José Machado Dias e Alexandre Martins de Castro Filho pelo crime organizado poderão afetar a percepção de risco País perante os investidores estrangeiros. Para o analista-sênior da consultoria especializada em risco político global Eurasia Group, Enrique Hidalgo-Noriega, se a violência contra magistrados prosseguir, o fluxo dos investimentos diretos de estrangeiros, que olham o Brasil num horizonte de prazo mais longo, será afetado. Com o banco de investimentos Lehman Brothers, o Eurasia Group elabora o índice de estabilidade de mercados emergentes (LEGSI - Lehman Brothers Eurasia Group Stability Index), que reflete fatores macroeconômicos, políticos e sociais. Segurança pública é um dos elementos que pesam na variação do índice. "É muito provável que tais assassinatos tenham um impacto negativo para o Brasil no nosso índice", disse. "Contudo, o impacto final dependerá de outras áreas analisadas pelo índice". O Brasil é considerado, entre os 22 mercados emergentes acompanhados pelo LEGSI, um país relativamente estável. Atualmente, o Brasil tem 62 pontos de um total de 100 pontos possíveis, empatado em sexto lugar com países como China, África do Sul e Rússia, mas atrás de países como Hungria, Polônia, México, Bulgária e Tailândia. O Brasil está em situação melhor do que Argentina, Turquia, Croácia, Nigéria, Colômbia e Venezuela. Os assassinatos dos juízes, segundo o analista, deverão afetar duas áreas importantes no LEGSI - a que mede a obediência à regra da lei e também a que mede itens como corrupção e a segurança. "É um problema sério para os investidores quando há elementos na sociedade desafiando a lei, além de terem sido crimes cruéis", disse Hidalgo-Noriega. "A situação da segurança no Brasil é preocupante, pois o crime organizado está confrontando não apenas as autoridades municipais e estaduais, mas agora também a autoridade do governo federal". Segundo ele, muitos investidores não vão prestar atenção apenas aos avanços feitos pelo governo em questões econômicas, mas também em fatores importantes numa sociedade, como segurança pública. "Esse tipo de questão (segurança) pode ser menos relevante para alguns investidores e mais importante para outros, particularmente os que estão na categoria de investimento direto, pois adotam postura de longo prazo", afirmou o analista do Eurasia Group.