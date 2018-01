Assembléia da Telemar não vota reestruturação A assembléia de acionistas da Telemar começou na manhã desta segunda-feira e foi encerrada em minutos. O encontro foi instalado, mas a votação da reestruturação societária não foi sequer colocada em pauta porque não houve quórum para tanto. O porcentual dos presentes garantiu apenas a abertura do encontro. Compareceram mais de 400 investidores, representantes de 60,35% das ações ordinárias e 29,17% das preferenciais. Essa fatia é suficiente para abrir a assembléia, mas não para votar a pauta. Isso porque o projeto da Telemar, pela Lei das Sociedades por Ações, exige presença de 50% dos votantes para aprovação do tema. Com quase duas horas de atraso, a empresa exibiu o quórum da reunião nos telões preparados para o evento e houve a comunicação de que a votação não poderia ocorrer. Logo após esse comunicado, houve tumulto entre os executivos da empresa e investidores pessoas físicas - em sua maioria, idosos. Havia até mesmo pessoas com andador. Os pequenos aplicadores estavam descontentes com a impossibilidade de votar, dada a dificuldade logística para muitos deles de comparecer à reunião. Agora, a companhia estuda fazer uma segunda convocação da assembléia, para o dia 24, e a terceira, para o dia 27. A confirmação dessas datas depende de uma reunião dos executivos prevista para ocorrer logo após o encerramento do encontro desta segunda. Reestruturação A votação decidirá o futuro da Telemar e, com ele, o destino das maiores empresas de telecomunicações no Brasil. Os donos de ações preferenciais da Telemar devem votar se aprovam ou não o polêmico plano de reestruturação societária da empresa. O plano prevê que seja desfeito o atual acordo de acionistas e que o controle da Telemar seja pulverizado no mercado financeiro. Se a proposta for rejeitada, a maior empresa de telecomunicações do País terá de buscar outra solução para a disputa entre os sócios e estará à venda, dizem especialistas de mercado. Se for aprovada, a Telemar pode passar de vendedora a compradora de empresas e deve servir de exemplo para outra grande operadora de telefonia, a Brasil Telecom, que também enfrenta problema societário. Hoje, a operadora é controlada pelo GP Investimentos, Andrade Gutierrez e Grupo La Fonte, do empresário Carlos Jereissati. O fundo de pensão do Banco do Brasil (Previ) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também fazem parte do bloco controlador, sem participarem da administração. Em linhas gerais, o objetivo é simplificar a estrutura acionária do Grupo Telemar, hoje formado por três empresas e seis diferentes classes de ação, numa única empresa, com papéis negociados no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para fazer a troca, porém, os controladores estipularam uma cotação para cada tipo de papel que provocou reação irritada de acionistas minoritários. Pela proposta, cada ação ordinária vale 2,6 preferenciais. A troca resultaria em diluição da participação dos preferencialistas no capital total da empresa de 71,5% para 45,4%, com perda de R$ 2,2 bilhões. Os controladores argumentam que esse é o preço para eles abrirem mão do mando na companhia e que, ao final, o valor de todas as ações subiria. Além disso, prometem distribuir R$ 3 bilhões em dividendos em 2007 e em 2008 caso a reestruturação seja aprovada. Assembléia "emblemática" Para o diretor da empresa, Roberto Terziani, a assembléia realizada nesta segunda foi "emblemática", referindo-se à pouca experiência que as empresas brasileiras têm de organizar eventos de grande porte para os seus acionistas. A tradição brasileira é de baixíssima participação nas assembléias, muitas vezes com apenas três ou quatro pessoas, além dos controladores. Nos Estados Unidos, ao contrário, algumas assembléias contam com milhares de investidores, com os administradores fazendo uma apresentação completa para convencer os acionistas de que a empresa está sendo bem gerida e que, por isso, merecem manter as suas cadeiras. Nos EUA, acionistas com 3% do capital podem derrubar diretores, enquanto no Brasil essa é uma atribuição quase exclusiva dos donos das companhias. Matéria alterada às 15h16 para acréscimo de informações