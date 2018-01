Assembléia da Telemar rejeita reestruturação societária A assembléia de acionistas da Telemar rejeitou nesta sexta-feira a proposta de reorganização societária da empresa, que previa a criação de uma nova companhia que concentraria as operações do grupo. A Telemar emitiu comunicado ao mercado confirmando que a assembléia rejeitou o plano de reestruturação. A empresa informou que fornecerá mais detalhes ao longo do dia. O presidente da companhia, Luiz Eduardo Falco, afirmou que a proposta de reestruturação rejeitada nesta manhã não será reformulada. De acordo com ele, não existe possibilidade de a empresa apresentar outra proposta. "Estou frustrado", afirmou. As ações da companhia operavam em queda de mais de 3 por cento após a decisão da assembléia e registravam as maiores baixas do Ibovespa . Segundo informações de acionistas, obtidas após a reunião, 37 por cento dos preferencialistas da empresa rejeitaram a reestruturação e 29 por cento apoiaram. O restante corresponde a acionistas da companhia que não compareceram à assembléia. A aprovação pela assembléia era necessária para abrir caminho para a reestruturação societária da Telemar, que colocaria todas as empresas do grupo embaixo da nova holding Oi Participações, quer seria listada no Novo Mercado da Bovespa, segundo a proposta do grupo. A assembléia chegou a ser marcada para 27 de novembro, mas acabou sendo suspensa pela justiça do Rio de Janeiro. O quórum mínimo para a realização da assembléia desta sexta-feira era de 25 por cento dos acionistas. Nas duas primeiras assembléias a presença mínima necessária era de 50 por cento mais uma ação preferencial, e não foi atingida.