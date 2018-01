Assembléia da Várig é adiada. Governo não vai interferir A assembléia de credores da Varig foi adiada para o próximo dia 19 por falta de quórum. Na próxima segunda-feira, a assembléia será realizada, independente de quórum necessário. No encontro será analisado o plano de recuperação da Varig. O vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, disse nesta manhã, em solenidade no Grupamento de Fuzileiros Navais, que o governo não vai interferir nas negociações do empresário Nelson Tanure para a compra de parte das ações da Varig. "Os negócios são feitos por quem está comprando e por quem está vendendo e nós não estamos comprando nem vendendo nada", disse ele. "O governo não pode se meter nisso. Eu apenas desejo boa sorte." Em rápida entrevista, Alencar confirmou que recebeu ontem Tanure e representantes da Fundação Rubem Berta, que apresentaram a ele a operação de compra da companhia aérea. "Agora há os desdobramentos de aprovação por parte dos credores", afirmou. O que nós gostaríamos é que a Varig voltasse a ser uma companhia prestando serviços à aviação civil, como sempre prestou."