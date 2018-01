Assembléia de SP aprova projeto de venda de ações da Sabesp O Legislativo Paulista aprovou no início da manhã de hoje o projeto de Lei 410/2003, que autoriza a venda de ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A matéria foi aprovada em sessão extraordinária que teve início às 4h30 desta madrugada. O projeto, de autoria do Executivo, foi enviado à Assembléia em maio e estava tramitando em regime de urgência. Antes de ser votado, foi discutido por 12 horas em plenário. A sessão extraordinária desta madrugada foi convocada pelo presidente da Casa, deputado Sidney Beraldo (PSDB). Pelo projeto, o governo paulista continuará mantendo o controle acionário da Sabesp, com 50% mais um das ações e não mais com os 2/3 atuais.