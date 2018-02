Assembléia do Rio instala CPI da Varig A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro instalou nesta quarta-feira a CPI da Varig para apurar supostas irregularidades na venda da empresa para sua ex-subsidiária, a VarigLog. O primeiro dia de trabalho da comissão será realizado na próxima quarta-feira, quando será ouvido o chinês Lap Chan, acionista da Volo do Brasil, controladora da VarigLog. Chan representa o fundo americano de investimentos Matlin Patterson. "Ele (Chan) será convocado hoje (quarta) mesmo. Temos farta documentação sobre todo o processo e ele protagonizou a compra", afirma o deputado Paulo Ramos (PDT), presidente da CPI. Segundo Ramos, a comissão deverá durar até a primeira quinzena de dezembro. O presidente da CPI da Varig diz que Chan será questionado principalmente sobre o interesse na Varig. "Vamos apurar todo o processo que culminou na aquisição e como surgiu a empresa (Volo do Brasil), além do interesse na Varig", afirma Ramos. O vice-presidente da CPI é o deputado Paulo Melo (PMDB) e o relator é o deputado Noel de Carvalho (PMDB). Também integram a comissão os deputados Alessandro Molon (PT) e Geraldo Moreira (PMN).