Assessor de Obama diz que crise pode ser pior que Depressão

A economia global pode estar se deteriorando mais rapidamente que no período da Grande Depressão, disse o assessor do presidente norte-americano, Barack Obama, Paul Volcker nesta sexta-feira, 20. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "Eu não me lembro de nenhuma época, talvez nem mesmo na Grande Depressão, em que as coisas foram para baixo tão rápida e uniformemente pelo mundo", disse ele. (Por Pedro da Costa e Kristina Cooke)