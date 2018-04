Assessores de Lina reclamam da demora para demissão oficial

O Ministério da Fazenda ainda não se pronunciou oficialmente sobre a demissão da secretária da Receita Federal, Lina Maria Vieira. A secretária chegou, no final da manhã, ao prédio do Ministério Fazenda em Brasília e está reunida com assessores mais próximos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa de reunião ministerial, na Granja do Torto, e segundo a sua assessoria de imprensa só deve retornar ao Ministério no final da tarde.

Assessores da secretária reclamaram da demora do ministro Guido Mantega em divulgar um comunicado oficial sobre a sua saída. "Não se deixa um auxiliar dessa importância nessa situação, sendo bombardeado", reclamou um assessor direto da secretária.

Segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, um dos nomes cotados mais cotados para ocupar o cargo é o do ex-secretário-adjunto da Receita, Carlos Alberto Barreto. Atual presidente do Conselho de Contribuintes e remanescente da equipe anterior de Jorge Rachid, Barreto tem trânsito político na Casa Civil, área do governo que estava insatisfeita com a atuação da Receita.