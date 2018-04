Assimetria nas tarifas de energia elétrica O mecanismo de equalização tarifária trouxe vários efeitos danosos para o sistema elétrico. Um deles foi a queda de eficiência na gestão das concessionárias, a maioria empresas estatais. Como as distribuidoras superavitárias tinham de transferir a remuneração para o governo, não havia estímulo à eficiência operacional ou à redução dos custos, o que acabou refletindo na queda da qualidade do serviço e no aumento das tarifas. No início da década de 80, as tarifas despencaram por conta de seu uso pelo governo no combate à inflação. Com isso, a remuneração dos ativos das empresas reduziu-se a cerca de 4% de seus ativos imobilizados, elevando a dívida do governo com as concessionárias. Estas passaram a enfrentar dificuldades financeiras e, por sua vez, começaram a dever ao governo impostos e pagamentos antecipados de juros e amortizações de empréstimos internacionais que não conseguiam pagar, ficando ainda inadimplentes com empreiteiros e fornecedores e com geradoras de energia. Um processo de rebeldia se instalou no âmbito das empresas ainda superavitárias, notadamente as estatais estaduais, como a Cesp, que deixaram de recolher o excesso de remuneração sobre o limite legal. A insolvência se instalou no setor elétrico, com as empresas impossibilitadas de financiar novos investimentos em expansão e de obter empréstimos externos em organizações multilaterais. A situação só se regularizou em 1993, com a promulgação da Lei nº 8.631/93, que promoveu o acerto de contas do setor elétrico e extinguiu a equalização tarifária e a remuneração garantida das empresas. O acerto atingiu um montante da ordem de US$ 26 bilhões entre as concessionárias e o governo federal, que acabou bancando o que deveria ser provido pelas tarifas. É óbvio que, como sempre, a conta foi paga pelos consumidores e contribuintes. A partir de 1995, com o início do processo de desestatização do setor elétrico, o regime tarifário atual, com base na metodologia de price cap, começou a ser construído. Cada distribuidora passou a ter suas tarifas e seus reajustes fixados de forma diferenciada, em função de suas estruturas de custos gerenciáveis e não gerenciáveis. O objetivo do novo sistema tarifário foi viabilizar o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e estimular sua eficiência, uma vez que a fórmula de reajuste tarifário passou a permitir às empresas reterem uma parte dos ganhos de eficiência na sua gestão. Com o passar do tempo, os reajustes pelo atual modelo tarifário em áreas de concessão com diferentes densidades populacionais, dimensões da malha de distribuição e nível de inadimplência dos consumidores, dentre outras, levou a reajustes diferenciados das tarifas, especialmente para os consumidores residenciais. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em junho, as diferenças das tarifas residenciais chegaram a 112%, como é o caso daquela entre a mais cara da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), de R$ 0,41852/kWh, e a mais barata da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), de R$ 0,19729/kWh. Essa assimetria tarifária incitou o surgimento de propostas de mudanças no modelo tarifário para diminuir ou eliminar as diferenças das tarifas residenciais. Uma proposta é a de criar um novo fundo de equalização tarifária, constituído por encargos pagos por consumidores de concessões onde a tarifa é mais baixa, para subsidiar os consumidores que pagam tarifas mais altas. Isso difere do mecanismo adotado nos anos 70 e 80, que estabelecia uma taxa de remuneração fixa para todas as concessionárias e uma tarifa igual para todas, e transferia recursos das empresas superavitárias para as deficitárias. Uma segunda proposta é estender a utilização das sobras da Conta Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para equalizar as tarifas. Há ainda uma proposta de promover a fusão de diferentes áreas de concessão dentro de um mesmo Estado, na renovação das concessões que ocorrerão em 2015, aumentando a concentração e a homogeneidade das tarifas estaduais. A vantagem dessa última proposta é apresentar uma solução de mercado que não aumente os encargos setoriais nem tampouco promova uma equalização tarifária generalizada subsidiada pelo aumento das tarifas dos consumidores que hoje pagam valores menores. Qualquer discussão para aperfeiçoar a estrutura tarifária é sempre bem-vinda. No caso da assimetria das tarifas residenciais, entretanto, deve-se questionar se faz sentido estabelecer uma nova equalização tarifária. Um sistema de tarifas equalizadas não sinaliza a escassez ou o custo real de fornecimento de energia em cada área de concessão e termina por distorcer os sinais econômicos, tanto para os consumidores, que passam a desperdiçar a energia que se torna barata, como para os investidores, que deixam de buscar soluções que incorporem as vantagens competitivas de cada região. É possível mudar a atual metodologia de formação das tarifas residenciais, se for o caso, mas sempre na direção de soluções de mercado, abandonando a criação de novos subsídios e encargos setoriais. Outra questão que deve ser posta é se a melhor forma de promover desenvolvimento econômico e social é por meio de um sistema de tarifas residenciais equalizadas. Corre-se o risco de que, a seguir, surjam propostas de equalizar o preço dos derivados de petróleo, do gás natural e dos serviços de telefonia, por exemplo. *Adriano Pires e Rafael Schechtman são diretores do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie) Excepcionalmente, Marco Antonio Rocha não escreve hoje.