Assista o desfile das escolas de samba em SP Para quem vai passar o carnaval na Capital e tem muito samba no pé, o desfile das escolas de samba é um boa opção. O sambódromo do Anhembi receberá as escolas do grupo especial na sexta e no sábado e as do grupo I, no domingo. Segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, restam poucos ingressos para os que pretendem assistir aos desfiles nas arquibancadas camarotes e mesas de pista do sambódromo. Confira nos quadros abaixo o roteiro completo de preço de ingressos e horário de desfiles de todas as escolas paulistanas. Os ingresso podem ser adquiridos nas bilheterias do sambódromo do Anhembi, que fica na avenida Olavo Fontoura, s/n, Santana, ou através do disk-ingresso: 3823-9006 Grupo Especial - Sexta-Feira (23) Grupo Especial - Sexta-Feira (23) Escola Entrada Saída Pérola Negra 22h30 23h40 Camisa Verde e Branco 23h40 0h50 Águia de Ouro 0h50 2h Mocidade Alegre 2h 3h10 X-9 Paulistana 3h10 4h20 Leandro de Itaquera 4h20 5h30 Imperador do Ipiranga 5h30 6h40 Grupo Especial - Sábado (24) Escola Entrada Saída Unidos do São Lucas 22h 23h10 Gaviões da Fiel 23h10 0h20 Acadêmicos do Tucuruvi 0h20 1h30 Morro da Casa Verde 1h30 2h40 Vai-Vai 2h40 3h50 Rosas de Ouro 3h50 5h Nenê da Vila Matilde 5h 6h10 Grupo I ? Domingo (25) Escola Entrada Saída Flôr de Vila Dalila 19h 20h União Ind. da Zona Sul 20h 21h Império do Cambuci 21h 22h Unidos de Vila Maria 22h 23h Colorado do Brás 23h 0h Unidos do Peruche 0h 1h Tom Maior 1h 2h Império da Casa Verde 2h 3h Barroca Zona Sul 3h 4h Tabelas de Preços Arquibancada Setores Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) 01 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 5,00 02 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 5,00 04 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 5,00 05 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 5,00 06 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 5,00 07 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 5,00 08 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 5,00 09 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 5,00 10 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 5,00 Cadeira de pista individual Setores Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) 01 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 10,00 02 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 10,00 04 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 10,00 06 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 10,00 07 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 10,00 08 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 10,00 09 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 10,00 10 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 10,00 Mesa de pista de 4 lugares Setores Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) 01 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 40,00 02 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 40,00 04 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 40,00 06 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 40,00 07 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 40,00 08 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 40,00 09 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 40,00 10 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 40,00 Camarotes de 10 lugares Setores Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) 01 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 210,00 02 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 210,00 06 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 210,00 07 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 210,00 08 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 210,00 09 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 210,00 10 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 210,00 Camarotes de 25 lugares Setores Sexta (23) Sábado (24) Domingo (25) 01 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 525,00 02 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 525,00 06 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 525,00 07 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 525,00 08 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 525,00 09 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 525,00 10 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 525,00