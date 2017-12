Assistente de ex-executivo da Parmalat comete suicídio Alessandro Bassi, assistente pessoal do ex-executivo-chefe financeiro da Parmalat Finanziaria SpA Luciano del Soldato, cometeu suicídio três dias depois de ter sido interrogado como parte das investigações sobre a falência do conglomerado de alimentos e laticínios, informou a polícia militar italiana. Bassi, de 32 anos, se jogou de uma ponte sobre o rio Ceno, próximo da cidade de Parma. Ele foi interrogado no dia 20 pela promotora de Parma, Antonella Ioffredi, sobre a falsificação de faturas na Parmalat, disse uma pessoa próxima a questão. A promotoria italiana não havia colocado Bassi sob investigação formal. Um tribunal de Parma confirmou que o promotor Pietro Errede está investigando o suicídio de Bassi. Além de ter trabalhado como assistente pessoal de Del Soldato, Bassi era próximo de outro ex-executivo-chefe financeiro da companhia, Fausto Tonna, e trabalhou no departamento de cobrança sob a supervisão de ambos, disse uma fonte. Del Soldato e Tonna estão entre os ex-executivos em custódia por terem supostamente ajudado o fundador e acionista majoritário da Parmalat, Calisto Tanzi, a elaborar o que pode ser a maior fraude corporativa da história. Os promotores dizem que suspeitam que o esquema de fraude na Parmalat desviou até 13 bilhões em ativos declarados. As informações são da Dow Jones.