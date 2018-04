Associação alemã aposta em queda de 8% das exportações em 2009 As exportações da Alemanha devem registrar este ano uma queda de até 8 por cento, mas pode voltar a crescer em 2010, afirmou nesta terça-feira o chefe da associação de comércio alemã BGA. "Nós esperamos uma queda de até 8 por cento", disse Anton Boerner, presidente da BGA ao jornal Handelsblatt. A estimativa é pior do que a projeção feita pelo grupo há um mês, quando disse que as vendas de produtos no exterior poderiam cair entre 4 e 6 por cento este ano. A Alemanha, a maior economia exportadora do mundo e a maior economia da Europa, enfrenta a mais profunda recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, Boerner disse que a partir de 2010, as economias emergentes vão voltar a dar suporte às exportações alemãs, que podem voltar a crescer levemente. (Reportagem de Madeline Chambers)