Associação Brasileira de Shoppings promove desfile em SP A segunda edição do Prêt-à-Porter Brasil, desfile de moda destinado a apresentar as coleções que vão para as lojas de shoppings na próxima estação, começa hoje e vai até quinta-feira no Hotel Unique em São Paulo. Participam do desfile grifes tradicionais de shoppings, como Bob Store, Lilica & Tigor, Lenny, Mercearia, Y/Man e Zion. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), organizadora do evento, os desfiles têm uma proposta mais comercial do que conceitual. O objetivo é apresentar as novidades para varejistas multimarcas e de outras regiões. Também são convidados formadores de opinião e celebridades. Nesta edição, o número de empresas participantes cresceu 40% e marcas como TNG, Brooksfield, Green, Guaraná Brasil passaram a fazer parte. Serão 11 desfiles, com as tendências do verão 2004/2005. O investimento realizado na segunda edição do Prêt-à-Porter Brasil é de R$ 700 mil, distribuído entre patrocinadores, que representam 70% do valor, e marcas participantes, que respondem pelos 30% restantes. Patrocinadores A Paramount Têxtil - um dos maiores lanifícios da América Latina e fabricante do tecido de pura lã fria extrafina - está patrocinando o evento pela primeira vez. A empresa, fornecedora de tecidos para confecção de ternos, é a principal parceira da rede Brooksfield e está investindo na divulgação da marca. Outros patrocinadores são Mastercard e Philco. A primeira edição do Prêt-à-Porter Brasil ocorreu em março e apresentou as tendências para o inverno. O evento ocorrerá duas vezes ao ano, uma semana antes de as coleções da estação seguinte chegarem às lojas.