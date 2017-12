Associação confirma fim do embargo russo à carne do RS A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) confirmou, nesta segunda-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, o fim do embargo russo às importações de carne bovina do Rio Grande do Sul. O comércio de frango e suínos também está liberado, informou a Abiec. O embargo vigorava desde o dia 13 de dezembro, depois que foram confirmados 40 casos de febre aftosa no rebanho nacional, sendo 33 no Mato Grosso do Sul e sete no Paraná. A partir da próxima terça-feira, informou a Abiec, o comércio de carnes do Rio Grande do Sul para Moscou será restabelecido. Confirmação Depois da confirmação dos casos de aftosa, a Rússia também suspendeu as importações de carne bovina e suínas e produtos derivados dos principais estados que têm autorização para venda para Moscou. A restrição paralisou o embargo. Além de carnes, foram suspensas as compras de subprodutos, leite e lácteos, insumos, animais susceptíveis e equipamentos de manutenção, processamento e abate dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O Ministério da Agricultura ainda não confirmou a flexibilização do embargo.