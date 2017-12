Associação das financeiras de montadoras elege novo presidente A Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) elegeu Luiz Horácio da Silva Montenegro, presidente do Banco Toyota e da Toyota Leasing do Brasil, como o novo presidente da entidade. Montenegro substitui Flávio Croppo, vice-presidente do Banco Fidis de Investimentos S/A (Grupo Fiat), que esteve na presidência desde setembro de 2001. Croppo passa a ser diretor superintendente da Anef. O administrador de empresas Montenegro, de 49 anos, atua há 30 anos no mercado financeiro e de capitais, tendo iniciado sua carreira no Banco Chase Manhattan S/A, ocupando diversas posições durante os 21 anos que lá permaneceu. Foi convidado em 1996 a integrar a equipe de constituição do sistema financeiro Mercedes-Benz, hoje composto pelo Banco DaimlerChrysler e DaimlerChrysler Leasing Arrendamento Mercantil. Em 1999, aceitou convite da Toyota Motor Corporation para constituir o seu braço financeiro no Brasil, atualmente composto pelo Banco Toyota do Brasil e pela Toyota Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil. Nessas instituições ocupa, atualmente, o cargo de diretor presidente & CEO. Na Anef, é membro da diretoria desde 1996, ocupando a posição de vice-presidente nos últimos três anos. Fundada em 1993, a Anef representa 22 instituições entre bancos, empresas de arrendamento mercantil e consórcios vinculados às empresas: BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Fidis, Ford, Honda, Iveco, PSA-Peugeot-Citroën, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo e Yamaha.