Associação de Comércio Exterior quer mudanças na política de exportação Um estudo desenvolvido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) mostra que o País precisa manter um crescimento em suas exportações de 15% ao ano em média, para evitar uma crise cambial e sustentar o crescimento da economia. Para isto acontecer, segundo a AEB, há necessidade de mudar vários pontos da política de comércio exterior do País. O documento afirma que "lamentavelmente, ainda se discute pouco , e sem profundidade, o que deverá ser uma política de comércio exterior, nesse contexto. Entendemos que a política de exportação, nesse ambiente, precisa ser consolidada, pelo menos, em cinco vertentes. - Criar, nos empresários a certeza da parceria com o Governo, baseada em política clara, simples, desburocratizada e permanente, que inspire confiança para estimular maiores investimentos na produção e na exportação; - Corrigir a distorção estrutural e visível na concentração: dos produtos de exportação, dos exportadores, e de mercados, em termos relativos; - Maximizar a incorporação de tecnologias, principalmente para o desenvolvimento de produtos, comprando, alugando, copiando ou desenvolvendo; - Desburocratizar: existem cerca de 2.400 atos no comércio exterior, sendo 916 na exportação, em diferentes hierarquias; - Implementar firme política de apoio à formação dos preços de competição em especial em quatro fatores, como a taxa de câmbio não especulativa; não tributação do produto exportado; sistema de financiamento integrado com recursos autônomos, e de operacionalização desburocratizada.E também uma logistica eficiente e a custo decrescente. Em um mundo cada vez mais globalizado, a logística passa a ser determinante para a ocupação de espaços e domínio de mercados". A AEB afirma em seu documento, ainda, que "o Brasil colhe, neste ano, oportuno e excelente superávit comercial, que permite reduzir as necessidades de recursos externos. Para isso foi importante a redução das importações, índicio de uma retração econômica. Fazer superávit com queda na importação era lógica no passado. Nos dias presentes, com a economia aberta, pode significar estrangulamento da própria exportação, diante do crescente coeficiente de dependência externa".