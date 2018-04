Associação de exportadores cobra menos dependência de recurso externo A crise na oferta de crédito ao comércio exterior mostra que o Brasil não pode mais ter um sistema de financiamento às exportações assentado principalmente em linhas captadas no exterior. "As linhas externas são importantes, mas precisamos que elas sejam um complemento da ação nacional, não a fonte principal de recursos", disse o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Benedicto Fonseca Moreira. "Precisamos agora fortalecer os recursos nacionais para financiar nossas exportações". A AEB não tem estimativa sobre de quanto foi a redução na oferta de linhas de financiamento às exportações captadas no exterior. A entidade trabalha com números do mercado, segundo os quais teriam caído de entre US$ 16 bilhões e US$ 13 bilhões para cerca de US$ 5 bilhões. Para ele, é incômodo para os exportadores brasileiros depender quase que exclusivamente de banqueiros estrangeiros, principalmente em um momento em que o Brasil quer ser mais agressivo e assumir uma posição maior no mercado externo. Além disso, os exportadores se ressentem da falta de crédito público para o financiamento das atividades de promoção às vendas, como participação em feiras e exposições, pesquisas de mercado e estocagem de produtos no Exterior. A AEB afirma que os países que buscam o crescimento das exportações consideram como estratégica a oferta de mecanismos de crédito público, às vezes a fundo perdido, para atender às necessidades não satisfeitas pelos financiamentos privados. "O financiamento é considerado, em todo o mundo, um poderoso instrumento para a promoção das exportações", afirma Fonseca Moreira.