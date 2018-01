Associação de Máquinas alerta Lula sobre as deficiências do setor O relacionamento do Brasil com os blocos de comércio como a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e União Européia, poderão afetar o crescimento da economia e aumentar o desemprego, principalmente porque as empresas nacionais são menos competitivas. O alerta está em um documento divulgado hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) com sugestões do setor que serão encaminhadas à equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o diagnóstico, em quase todos os segmentos a competitividade das empresas brasileiras é inferior à das concorrentes norte-americanas. O documento sugere políticas de infra-estrutura, com a ampliação da articulação entre governo e representantes do setor; e de políticas de informação, já que ficou constatado que os empresários carecem de informações sobre mercados potenciais, especialmente, mercados de exportação e tecnologias. Outra proposta apresentada no documento é a de busca de maior aproximação entre as Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais e as empresas do setor, com o objetivo de ampliar a formação de redes de informação com universidades nacionais e internacionais, além de instituições do setor de ciência e tecnologia. Uma política de desenvolvimento da capacitação tecnológica também foi sugerida, com estímulos do governo, por meio de financiamento, incentivos de crédito e fiscais, às atividades de pesquisa e desenvolvimento. O relatório também pede um aperfeiçoamento da política de propriedade intelectual, já que há uma queixa dos empresários para as dificuldades burocráticas e da lentidão para o registro de patentes no Brasil. Outro incentivo sugerido seria destinado às empresas que investem capital de risco na contratação de pesquisadores e técnicos especializados, internacionais ou não. A entidade empresarial pede ainda que se desenvolva uma política de compra de produtos para o setor e que o processo burocrático seja simplificado, inclusive com a cobrança de menos impostos.