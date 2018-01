Associação de minoritários terá reunião com Ambev O presidente da associação que representa os investidores minoritários (Animec), Waldir Luiz Correa, informou hoje à Agência Estado que já marcou uma reunião com a AmBev para esclarecer o acordo fechado com a cervejaria belga Interbrew. Segundo ele, o encontro será realizado assim que forem divulgados detalhes, como valores de troca, para o mercado financeiro. " Sem esses dados não dá para conversar, ainda são só especulações", afirmou Correa. O executivo explicou que, para saber se os minoritários vão ser beneficiados ou não com a operação, será preciso analisar primeiro alguns pontos, como o preço a ser pago pelas ações da Ambev pertencentes ao bloco de controle, o valor que a operação vai agregar à cervejaria brasileira e a oferta de compra de ações dos minoritários. Para ler mais: Fusão AmBev/Interbrew é destaque na Europa AmBev tem lucro líquido de R$ 1,411 bilhões em 2003 AmBev não está sendo comprada, diz InterBrew Lucro da Interbrew subiu 9,1% em 2003, abaixo do esperado Ações da Interbrew caem 5,35% com anúncio de acordo Ambev e Interbrew anunciam termos de troca de ações Ambev admite vazamento de informações sobre fusão Ambev será investigada por uso de informação privilegiada AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew Negociação AmBev-Interbrew derruba ações na Bélgica