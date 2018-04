Associação de pilotos entra com ação contra a Varig A Associação de Pilotos da Varig (Apvar) entrou hoje com ação ordinária na Justiça Federal contra a companhia aérea e o Departamento de Aviaçãao Civil (DAC). A entidade alega que a empresa descumpre norma que proíbe o acúmulo de funções de tripulantes a bordo e que, na prática, os comandantes de vôo têm feito o papel de checadores de co-pilotos. Segundo a Apvar, a função caberia a examinadores. Trata-se, na avaliação da associação, de "economia barata", da ordem de 5% em relação à mão-de-obra. A assessoria de imprensa da Varig informou que a empresa cumpre todas as normas do DAC, desconhece os argumentos da Apvar e não vai polemizar com a entidade.