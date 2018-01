Associação diz que superávit da balança não é consistente O presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior Brasileiro (AEB), Benedito Fonseca Moreira, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil precisaria elevar as exportações em 15% ao ano nos próximos quatro anos para registrar um bom crescimento do PIB. "O futuro governo tem que evitar cometer erros passados, acreditando em superávit, sem avaliar os riscos da queda da demanda", disse Moreira. "É preciso ter superávit sim, mas não como ocorreu este ano, com um superávit sendo registrado mais devido a queda nas importações do que aumento significativo das exportações". Segundo ele, as exportações brasileiras este ano devem aumentar apenas 2% em volume, ante uma queda de 16% nas importações. "Se a queda nas importações estivesse ocorrendo por uma substituição pelo aumento da produção, tudo bem, mas não é isso que está ocorrendo", afirmou. "Isso é um retrocesso. É imprescindível que passemos a ter visão de prevalência do aumento da produção e não de contenção de demanda". O executivo, ex-presidente da Petrobras no governo Collor, disse que o futuro governo tem que ter uma política externa "clara e precisa" para promover o crescimento. "É fundamental para o Brasil ter uma política externa definida porque o sistema de comércio exterior é a grande alavanca para o crescimento de produção, que é a única maneira de gerar emprego e renda para o povo brasileiro", afirmou. Para buscar o desenvolvimento auto sustentável, segundo ele, o Brasil precisa promover a reforma tributária. "O sistema tributário é hoje um fim em si mesmo. É uma forma de tirar dinheiro e do dinheiro se perder no meio do caminho", disse.