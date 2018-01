Associação dos banqueiros adere à greve na Venezuela A Associação Nacional dos Banqueiros da Venezuela aderiu à greve nacional, de acordo com informações da rede de televisão Globovision. Em comunicado distribuído esta manhã, a associação pede que os bancos-membros fechem as portas de suas unidades, mas mantenham os caixas automáticos em funcionamento. Embora os bancos não estivessem oficialmente fechados, várias filias não abriram para o atendimento ao público na semana passada. A greve completa hoje oito dias. Nesta segunda-feira, o mercado acionário venezuelano permaneceu com suas atividades interrompidas pela sexta sessão consecutiva e as mesas de operações não atendiam às ligações. Um representante do Banco Central do país informou que a instituição deverá divulgar a cotação do bolívar no final do dia. Líderes da oposição convocaram a greve nacional na semana passada para forçar o governo a aceitar um referendo sobre a permanência de Hugo Chávez na presidência. Chávez, no entanto, afirma que a Constituição determina que um referendo sobre sua gestão só deve ser realizado em agosto, na metade de seu mandato. Os críticos de Chávez culpam a sua política esquerdista pelo aprofundamento da crise econômica. A economia da Venezuela contraiu-se 6,4% nos primeiros nove meses do ano, a taxa de desemprego atinge 17% da população e a inflação teve uma alta anualizada de 30%, principalmente, em razão da desvalorização de 48% do bolívar.