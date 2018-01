Associação dos Supermercados fará exposição no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai abrir no próximo dia 15 de setembro a ExpoAbras 2003, que segundo estimativas dos organizadores, deverá movimentar negócios de R$ 9 bilhões nos quatro dias do evento no Riocentro. A exposição, organizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) deverá registrar a participação de cerca de 50 mil pessoas que visitarão as 600 empresas expositoras em 110 mil metros quadrados do evento. A ExpoAbras contará também com evento internacional que terá como destaque a participação chinesa, que ocupará 522 metros quadrados da ala internacional da Feira, com representação de cerca de 50 empresas. A feira contará também com um salão internacional de alimentação e bebidas, voltado exclusivamente para o Mercosul.