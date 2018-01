Associação médica tem canal de denúncia contra planos Clientes de planos ou de seguros-saúde contam com mais um canal para registrar denúncias e reclamações. A Associação Paulista de Medicina (APM) tornou disponível em seu site (veja link abaixo) uma seção para receber queixas. O objetivo é inibir abusos de operadoras de planos de saúde e seguradoras contra o consumidor e médicos. Ao entrar no site, o consumidor deve acessar o ícone Planos de Saúde. Lá estão disponíveis informações sobre empresas do setor. Há um espaço para registro de denúncias e reclamações. As queixas podem ser feitas também por telefone - 0800-173313. As questões serão analisadas tecnicamente pela APM e, se for o caso, o consumidor será encaminhado aos órgãos de defesa do consumidor para resolver o problema. Médicos também podem registrar queixas Entre os principais problemas registrados pelos médicos contra empresas do setor estão as restrições aos pedidos de procedimentos. Os médicos explicam que, no plano de saúde, o mais importante para o usuário é ser bem atendido. Para que isso ocorra, as empresas devem dar autonomia aos médicos, sem impor limitações nas solicitações de exames de diagnósticos, cirurgias e internações. Alguns planos de saúde cobram mensalidades absurdas, cujo valor não tem nenhuma relação com o pagamento que fazem aos profissionais de saúde credenciados.