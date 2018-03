Associação prevê queda no volume de exportações após guerra As exportações brasileiras poderão cair em volume após o fim da guerra iniciada nesta madrugada no Iraque, na avaliação do diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. Segundo ele, o extraordinário crescimento das vendas de alguns produtos exportados pelo País em janeiro e fevereiro está relacionado à formação de estoques no mercado externo devido às incertezas provocadas pela guerra. Exemplo, segundo o economista, são os aumentos registrados no primeiro bimestre no volume exportado de açúcar em bruto (91,6%), café em grão (24,7%), minério (29,3%) e celulose (64,4%) na comparação com igual período do ano passado. "É muito alto para um mundo que está com a economia retraída, só pode ser estoque formado de olho na guerra", afirma. Augusto de Castro acredita que o fim da guerra, caso seja curta, encontrará as empresas importadoras de produtos brasileiros já estocadas, o que deverá reduzir o ritmo das vendas desses produtos. No entanto, ele alerta que também há outro cenário possível, de que o fim da guerra elimine as incertezas atuais e reaqueça a economia mundial. "Há esses dois cenários, o fim da guerra pode levar a novas decisões de investimentos e de aumento de produção, contrabalançando os estoques elevados", disse. Uma guerra longa, por outro lado, levaria a manutenção das incertezas e adiamento ainda maior das decisões, assim como "queda leve" nos preços das commodities, que estão elevados. "Aí é o imponderável", afirmou. O economista disse que o início da guerra não levará a AEB a rever a projeção de crescimento de 9,4% nas exportações neste ano. "Vamos manter por enquanto as estimativas porque há uma série de incógnitas na guerra", disse. Veja o especial :