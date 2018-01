Associação prevê superávit comercial recorde em 2016

RIO - O Brasil terá superávit de US$ 46,934 bilhões em 2016, uma alta de 138,4% em relação ao resultado de 2015. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira, 19, pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Se confirmado, o superávit atingirá patamar recorde, superando os US$ 46,456 bilhões apurados em 2006. No entanto, a AEB ressalta que o resultado virá de uma queda intensa nas importações, e não por uma elevação das exportações, o que a entidade chama de "superávit negativo".

O montante foi revisto pela entidade, que previa inicialmente um superávit menor, de US$ 29,228 bilhões. A revisão foi motivada por uma queda menor nas exportações ante a previsão inicial, mas, sobretudo, por um recuo ainda maior do que o previsto nas importações.

As exportações brasileiras somarão US$ 187,504 bilhões este ano, uma queda de 1,9% em relação a 2015, o quinto ano consecutivo de resultados negativos. Já as importações totalizarão US$ 140,570 bilhões, uma redução de 18% em relação ao ano passado.