Associados da Previ querem ação contra diretoria O presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb), Valmir Camilo, disse ontem que os associados da Previ poderão entrar na Justiça com uma ação contra a diretoria do fundo de pensão. O objetivo é responsabilizar os diretores pela mudança no critério de distribuição de excedentes do fundo. A Anabb é contra a decisão do diretor fiscal nomeado pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC), Luís Rodrigues da Costa, de repassar ao banco R$ 2,2 bilhões de recursos que possui no fundo de pensão. O objetivo dos associados que reprovaram quarta-feira as contas da Previ referentes ao ano de 2000, segundo Camilo, é abrir a partir de agora um canal de negociações com a Previ e o BB. "O melhor caminho é esse", disse o presidente da Anabb. Ele acredita que os associados ganharam força porque essa foi a primeira vez que a rejeição ocorreu nos 96 anos do fundo. A decisão sobre os próximos passos dos 42 mil associados que rejeitaram as contas será tomada terça-feira em reunião na Anabb, em Brasília. Segundo Camilo, é quase impossível obter os 80 mil votos necessários para a destituição dos diretores, mas para ele o que importa é que "a reprovação das contas mostrou a sua falta de credibilidade". O estatuto da Previ determina que, no caso da reprovação, o presidente da entidade, Luiz Tarquínio, é obrigado a convocar uma nova consulta entre os 120 mil associados para decidir se os diretores que aprovaram as contas devem permanecer no cargo. Segundo o diretor de administração da entidade, Nélio Henriques Lima, foram favoráveis ao relatório das contas todos os seis membros da diretoria executiva, além dos sete integrantes do conselho deliberativo e dois do conselho fiscal. Esses diretores poderiam, portanto, ser destituídos por votação. Ontem circularam rumores de que a SPC faria uma intervenção na Previ, mas a secretaria negou.