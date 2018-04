AstraZeneca compra MedImmune por US$ 15 bilhões A AstraZeneca concordou em comprar a companhia norte-americana de biotecnologia MedImmune por mais de US$ 15 bilhões, na maior transação desde a criação do grupo farmacêutico anglo-sueco em 1999. O acordo - todo em dinheiro -, anunciado nesta segunda-feira, é o maior já feito pelo presidente-executivo da AstraZeneca, David Brennan, enquanto busca ampliar o portfólio de medicamentos da companhia após uma série de problemas com produtos. A AstraZeneca, que também divulgou um aumento de 11% no lucro do primeiro trimestre, levemente acima do esperado, informou que pagará US$ 58 por ação em dinheiro pela MedImmune, ou 53% acima do preço da ação do grupo norte-americano em 11 de abril, dia antes de fontes afirmarem que a empresa estava sendo vendida. A AstraZeneca informou que o negócio deve ser concluído em junho de 2007. A transação avalia a MedImmune em US$ 15,6 bilhões. A necessidade de novos produtos da AstraZeneca foi realçada novamente nesta segunda-feira, quando a empresa informou que estava desistindo do futuro desenvolvimento da droga experimental AGI-1067, após resultados decepcionantes de testes clínicos. A decisão, antecipada por analistas, vai gerar encargos de US$ 83 milhões. Por enquanto, a AstraZeneca tem conseguido gerar vendas elevadas de seus atuais produtos, como o Seroquel, para esquizofrenia, Crestor, para colesterol, e Nexium, para tratamento de acidez estomacal. Mas analistas afirmam que a empresa precisa com urgência renovar seus produtos face a crescente competição dos medicamentos genéricos.