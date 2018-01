Astrólogos e humoristas falam sobre futuro econômico da Argentina Qual será a influência de Saturno no desempenho do PIB? Júpiter causará um aumento ou diminuição do desemprego? Cansado das previsões disparatadas feitas pelos economistas ?sérios? sobre os índices econômicos deste ano que termina, o irônico jornal ?Página 12? preferiu deixar as estimativas sobre a economia do país em 2003 para os mais famosos astrólogos da Argentina. Os principais humoristas do país também foram convocados para realizar profecias financeiras para o ano que vem. O ?Cash?, o caderno econômico dominical do ?Página 12?, foi implacável ao recordar as falhas dos economistas do establishment: ?o arquivo não perdoa. O ex?ministro da Economia, Ricardo López Murphy vaticinou que em 2002 fechariam dois de cada três bancos, e que no melhor dos cenários, o dólar ficaria em 5,00 pesos. O ?guru? da city financeira portenha, Miguel Ángel Broda, disse que seria impossível para o governo impedir a hiper-inflação caso não fechasse um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)?. Mas, ao contrário destas previsões, o dólar está terminando em 3,42 pesos, e a inflação ficou em pouco mais de 40%. Uma das consultadas foi a astróloga Lily Sullös, que sustentou que 2003 ?não será um bom ano. Voltaremos a ter problemas. A pobreza aumentará. Saturno entrará na casa de Câncer, que é o signo da Argentina. E Saturno sempre traz problemas?. Süllos, uma octogenária senhora que fala com sotaque húngaro, disse que ?as coisas poderão talvez melhorar para 2006, já que essa será a época de Júpiter, planeta, segundo ela, que relaciona-se melhor que outros com a economia. O astrólogo Horangel é categórico e prevê uma situação ruim por décadas: ?mediocridade até 2030?. Segundo este veterano estudioso dos astros, Saturno, que chega à órbita de Câncer, é sinônimo de paralisia extrema, de imensa queda da atividade econômica. A sorridente astróloga Blanca Curi, no entanto, discorda de seus colegas, e afirma que no ano que vem, a economia crescerá 2%. O acordo com o FMI, sustenta, sairá em maio. Além disso, sustenta que o ex?presidente Carlos Menem vencerá as eleições presidenciais de abril de 2003, e que ?atenderá as demandas sociais?. Os colegas olham para ela com ironia, e recordam um fato de conhecimento público: Curi não deve profetizar bem sobre economia, já que apresentou concordata a meados deste ano. Humoristas Também convocado pelo ?Página 12?, o humorista Daniel Paz elaborou uma hilariante seqüência de fatos: ?cenário número 1. Menem toma posse, e ao contrário do que todos esperam, não rouba um centavo sequer. Este inesperado surto de honestidade rompe o delicado equilíbrio que proporciona a ordem no Universo e tudo muda: o FMI perdoa nossa dívida. Os grandes empresários pagam impostos e investem seus capitais em atividades produtivas dentro do país e o desemprego cai para 3%. As exportações industriais triplicam?. O cenário número 2 elaborado por Paz inclui o ex?presidente Adolfo Rodríguez Saá como vencedor das eleições, e prevê que ?cientistas suecos criam o primeiro motor movido a doce de leite (a Argentina é o maior produtor mundial desse lácteo), que rapidamente desloca o petróleo como principal fonte de energia. Inesperadamente, a Argentina se transforma em uma potência mundial e triplica o preço do barril do doce de leite. As arcas do Banco Central ficam cheias de dólares, que Rodríguez Saá utiliza para pagar toda a dívida externa. O presidente cria um milhão de empregos e aumenta os salários por decreto. Uma febre consumista toma conta dos argentinos, que invadem Miami e Florianópolis. A inflação dispara, e as arcas do BC começam a ficar vazias. A dívida externa volta aos mesmos níveis de 2002 e Menem cresce nas pesquisas com sua proposta de privatizar a empresa estatal de doce de leite?. Economistas Os analistas ?sérios?, ou, os economistas, calculam que o dólar continuaria abaixo da cotação de 4,00 pesos e que a inflação de 2003 poderia estar em patamares similares à de 2002, que seria de pouco mais de 40%. No entanto, sorriem com ironia quando ouvem a previsão de ?apenas 22%? calculada pelo governo para o ano que vem. O ex?vice-ministro da Economia Orlando Ferreres calcula que a inflação de 2003 será de 30% a 40%. Para o ortodoxo Centro de Estudos Macro-econômicos (CEMA) considera que a inflação será de 45% e que poderia até chegar a 60%. O CEMA só prevê recuperação da economia para 2004. O Centro de Estudos Bonaerenses (CEB) considera que a inflação será de 26%, e que o PIB poderia crescer entre 3,5% e 4,5%. O economista Miguel Ángel Broda, ?guru? da city financeira portenha, considera que o PIB crescerá entre 2,5% a 3%. Leia o especial