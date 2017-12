Ata: alta do dólar será repassada parcialmente De acordo com a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), quando a taxa básica de juros da economia - Selic - foi elevada de 18,25% para 19% ao ano, uma parcela alta da elevação do dólar não será repassada aos preços ao consumidor. A elevação das expectativas gerais de inflação não acompanhou o ritmo de velocidade da depreciação cambial. Pelo texto da ata, o fato está em linha com a expectativa de que uma parcela da alta do câmbio não será repassada aos preços finais. Apesar disso, a ata afirma que o potencial de repasse da depreciação cambial para os preços é um dos motivos que tem justificado a alta da taxa Selic. A depreciação da taxa de câmbio, verificada desde o início do ano, pode ser atribuída, segundo revela a ata, aos diversos choques internos e externos e à percepção de piora no balanço de pagamentos brasileiro. O documento lembra ainda que o Banco Central decidiu anunciar que colocaria a venda US$ 6 bilhões de forma uniforme, até o final do ano, com o objetivo de reforçar o financia mento do balanço de pagamentos.