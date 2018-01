Ata deixou porta aberta para cortes de juros neste ano De tudo o que está descrito nos 34 parágrafos que compõem a ata da reunião de março do Copom, duas frases mereceram maior atenção dos especialistas em “coponês” – o idioma com o qual o Banco Central se comunica com o mercado. A mais importante, inserida no parágrafo 32, destaca a menção ao “hiato do produto mais desinflacionário que o inicialmente previsto” – ou seja, a atividade econômica estaria rodando abaixo da capacidade instalada. A outra, localizada no parágrafo 27, ressalta que “a margem de ociosidade do mercado de trabalho encontra-se elevada”.