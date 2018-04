Ata do BC japonês sinaliza melhora econômica no país Os membros do conselho do Banco do Japão (BOJ, o banco central do país) concordaram, na reunião de política monetária realizada nos dias 15 e 16 de junho, que as condições econômicas no Japão pararam de se deteriorar e que evidências de estabilidade econômica poderão ser vistas nos próximos meses, de acordo com ata da reunião divulgada hoje pela autoridade monetária. Mas as opiniões dos membros do conselho divergiram em relação às medidas temporárias adotadas pela instituição para ajudar a financiar as empresas, com um membro dizendo que o banco deveria começar a procurar uma estratégia de saída.