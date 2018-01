Ata do Copom aponta corte menor dos juros em janeiro A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nos dias 28 e 29 de novembro, sinaliza a possibilidade de um corte menor, de 0,25 ponto porcentual, na taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do comitê, nos dias 23 e 24 de janeiro. Na reunião de novembro, a taxa foi reduzida em 0,5 ponto porcentual, de 13,75% ao ano para 13,25%. O documento diz que "houve consenso entre os membros do comitê de que diversos fatores respaldariam tal decisão (corte de 0,25) e que esta contribuiria para aumentar a magnitude do ajuste total a ser implementado". Porém, acrescenta que não houve consenso se essa desaceleração no ritmo de corte de juro já deveria ocorrer a partir da reunião passada. A ata afirma ainda que três membros do Copom votaram por uma redução de 0,25 ponto porcentual na taxa já na última reunião, pois avaliaram que "o balanço de riscos considerado justificaria tal decisão". Sem dar mais detalhes sobre as ponderações que levaram à divergência, a ata afirma que a maioria dos membros do Copom achou melhor esperar mais um pouco antes de mudar o ritmo. "Já a maioria dos membros do Copom ressaltou que as informações disponíveis neste momento ainda não justificariam uma mudança de ritmo, que seria necessário aguardar a evolução do cenário macroeconômico até a próxima reunião do Comitê para então reavaliar a conveniência de reduzir a taxa Selic em 0,25 pp", relata o documento no parágrafo 23. Inflação O texto da ata afirma que o cenário para a inflação permanece benigno. "Os dados referentes à atividade econômica ainda sugerem uma baixa probabilidade de que observemos pressões significativas sobre a inflação. A expansão das importações tem contribuído de forma relevante para esse processo, complementando a produção doméstica e, assim, aumentando as perspectivas de que os efeitos inflacionários do crescimento sustentado da demanda agregada continuem sendo limitados", diz o documento. O Copom também afirma que o cenário externo continua favorável, contribuindo para perspectivas positivas quanto à inflação. A ata informa que a inflação no curto prazo está sendo determinada pela "reversão da dinâmica favorável dos preços dos alimentos" nos últimos meses. "Tendo em vista que esses efeitos ainda não se esgotaram, é provável que continuem sendo captados nos indicadores da inflação a serem divulgados nas próximas semanas. Dada a natureza de tais pressões, espera-se que tenham caráter transitório, apresentando arrefecimento ao longo do tempo, sem que necessariamente observemos contaminação para horizontes mais longos", afirma o texto. As projeções do comitê para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2006, subiu em relação a ata anterior, mas continua abaixo da meta de 4,5%. Essa elevação na inflação, ocorreu tanto no cenário de referência do Banco Central (considera juros constantes em 13,75% ao ano e câmbio constantes em R$ 2,15 no horizonte de previsão) como no cenário de mercado (que considera trajetória de juros e câmbio previstas pelos analistas de mercado), embora em ambos eles estejam abaixo da meta. Para 2007, o documento informa que a projeção está abaixo do valor central da meta de 4,5%, nos dois cenários. O documento não informa quais são precisamente essas projeções. Emprego De acordo com o texto, a expansão do emprego, da renda e do crédito continuarão impulsionando a atividade econômica no Brasil. Além desses fatores, o aumento nas transferências do governo e outros "impulsos fiscais" ocorridos desde o final de 2005 e esperados para continuar em 2007, também contribuem para o crescimento no nível de atividade. "Desta forma, os efeitos sobre a demanda agregada dos cortes de juros se somaram a outros fatores que continuarão contribuindo de maneira importante para sua expansão", diz o documento. Nesse sentido, a ata lembra que com esses estímulos já existentes para a expansão da demanda agregada, as incertezas que cercam os mecanismos de transmissão da política monetária e a menor distância entre a taxa básica corrente e a de equilíbrio no médio prazo, o Copom poderá a partir de um determinado ponto conduzir a política monetária com maior parcimônia. A ata lembra no parágrafo 19 que o trabalho de controle da inflação deve se concentrar no "cenário prospectivo para a inflação e nos riscos a ele associados, em vez de privilegiar os valores correntes observados para esta variável". Matéria alterada às 10h13 para acréscimo de informações