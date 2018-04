Ata do Copom defende estratégia mais cautelosa do BC

A cautela deu o tom da ata divulgada na manhã desta quinta-feira, 30, pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Os membros da entidade defenderam uma estratégia mais cautelosa do Banco Central para "mitigar o risco de reversões abruptas da política monetária no futuro".

Ao defender decisões mais cuidadosas, os diretores do BC explicam que isso será importante para "a recuperação consistente da economia ao longo dos próximos trimestres". No mesmo trecho do documento, os diretores do BC repetem trecho da ata anterior que cita que a preservação de perspectivas inflacionárias benignas vai "requerer que o comportamento do sistema financeiro e da economia sob um novo patamar de taxas de juros seja cuidadosamente monitorado ao longo do tempo".

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Os diretores do BC citam no documento que foi possível reduzir o juro desde janeiro "sem colocar em risco a convergência da inflação para a trajetória de metas" devido o movimento de queda dos preços industriais no mercado "pelas pressões baixistas provocadas pela desaceleração da economia global".

Os diretores do BC observam que a evolução da taxa básica de juros "têm que levar em conta a magnitude do movimento total realizado desde janeiro". O trecho destaca que o impacto da redução da Selic anunciada desde o início do ano terá reflexos sobre diversos indicadores econômicos que "ficarão evidentes ao longo do tempo".

Recuperação na produção deve demorar

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a avaliação de que a ociosidade da capacidade de produção não deve ser eliminada rapidamente. Na ata da reunião de julho divulgada há pouco, os diretores do Banco Central mantiveram a avaliação feita em junho de que há uma "importante

margem de ociosidade dos fatores de produção, que não deve ser eliminada rapidamente". Essa afirmação é feita no trecho 24 do texto e é baseada em um "cenário básico de recuperação gradual da atividade econômica".

Tal ociosidade da capacidade de produção foi gerada, na avaliação do Copom, pelo "aperto das condições financeiras", "deterioração da confiança dos agentes" e "contração da economia global". Os diretores do BC observam, porém, que há melhora no quadro financeiro e confiança e que a contração da atividade internacional dá sinais de arrefecimento.