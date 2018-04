Ata do Copom e resultados de inflação são destaque Nesta quinta-feira, os investidores devem continuar atentos ao cenário político interno e ao desenrolar da crise argentina. Algumas reações pontuais poderão ser percebidas com a divulgação de números de inflação e da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que foi realizada na semana passada, cuja decisão foi pela manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. Nesta agenda de informações, o primeiro número divulgado é o Índice de Preços ao Consumidor referente à terceira quadrissemana do mês. O resultado apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou em 0,06%, no piso das expectativas dos analistas. Segundo apuração do jornalista Francisco Carlos de Assis, as apostas variavam entre uma alta de 0,05% e 0,20%. Às 9h30 é a vez do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)-15 medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os dias 15 de março e 15 de abril. Trata-se de uma prévia do IPCA fechado do mês. Para este Índice, os analistas esperam uma alta entre 0,60 e 0,70. O assunto inflação também estará presente nos mercados com a divulgação da ata do Copom. Para justificar a manutenção da Selic, o Comitê divulgou uma nota ao final da reunião afirmando que o comportamento da inflação ainda não está ajustado para que a meta de inflação seja alcançada. Neste ano, a meta é de 3,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.