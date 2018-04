Ata do Copom indica queda de juros só em julho Após a leitura da ata do Copom, a aposta do mercado é de que um corte na taxa de juros só poderá voltar a ocorrer a partir de julho. Antes disso, segundo analistas de mercado, é muito pouco provável. Este tom mais conservador do Banco Central não foi surpresa, já que a decisão de manter a Selic em 18,50% prenunciava essa rigidez na política monetária. "No curto prazo, a manutenção dos juros se torna mais provável", disse Alexandre Mathias, economista-chefe do Unibanco Asset Management. "O BC adotou uma postura cautelosa e está certo, porque tem uma missão", completou, referindo-se à meta de inflação. O economista do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, disse que o BC sinalizou a possibilidade de queda da inflação, a partir do segundo semestre, quando ponderou que a pressão dos preços administrados sobre a inflação deve concentrar-se entre abril e julho. Segundo ele, o comportamento dos preços livres também indica queda, o que facilitaria a retomada da trajetória declinante dos juros. "O BC vai olhar para o comportamento da inflação", disse Penteado. Tanto ele quanto Mathias acreditam que os reajustes dos preços administrados não devem trazer surpresas. Já são conhecidos os índices de reajuste para o setor elétrico e de telecomunicações, restando incerteza sobre o petróleo, embora o preço atual, em torno de US$ 27, seja tido como o teto. Outro possível fator de risco, a proximidade da eleição presidencial, também é descartado pelos analistas. Se houver espaço para um corte, segundo os analistas, o BC cortará, não temendo interpretações políticas. A expectativa de que um novo corte dos juros poderá vir a partir de julho é reforçada, segundo os analistas, pela consolidação do nível de atividade. "Os sinais são de uma economia em marcha lenta", disse Hugo Penteado, economista chefe do ABN Amro Asset Management. O PIB acumulado em 12 meses até julho deve ficar perto do zero, o que indicaria uma economia estagnada, de acordo com uma projeção do Unibanco Asset Management, citada por seu economista-chefe, Alexandre Mathias. Se o ritmo da atividade econômica continuar sob controle, eliminando pressão inflacionária de demanda, a trajetória de queda fica facilitada, mas não garantida. Outros quatro fatores serão levados em conta pelo Copom, segundo Mathias: 1) a trajetória do preço do barril de petróleo; 2) a decisão do BC de mirar a meta de inflação de 2003 que, segundo informações anteriores do BC, deveria ocorrer em "meados do ano"; 3) alguma modificação na lógica do BC, como a atual, de uma postura mais flexível para mais rigor e 4) uma eventual decisão do CMN de revisar a política de metas de inflação, seguindo o modelo da Nova Zelândia, que permitiria ao BC, frente a determinados eventos específicos, como choques externos, adotar uma "cláusula de escape".