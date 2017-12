Ata do Copom mostra um BC mais conservador A ata do Copom da semana passada sobre a reunião que reduziu a Selic em um ponto porcentual, para 16,5% ao ano, surpreendeu um pouco o mercado porque revela que os diretores do Banco Central (BC) pretendem ser mais conservadores daqui para a frente. A avaliação foi feita pelo economista Luiz Roberto Cunha, professor da PUC-Rio e diretor do instituto de pesquisas da Fecomércio, também do Rio de Janeiro. "Tivemos uma queda muito acentuada das taxas de juros nos últimos meses. Na verdade, o que o Copom tem demonstrado nas atas é que há dúvidas de como o impacto destas quedas vão se dar sobre a atividade e os preços, já que há perspectiva de recuperação de alguns deles", avaliou o economista. Para ele, o consenso de que os juros vão cair permanece. Cunha ressaltou, no entanto, que o que a ata traz é uma leitura de que houve recuperação das vendas no final do ano e isso significa que há a garantia da retomada da indústria no início do ano, repondo estoques, mas a dúvida é de quando isto será feito. "A meta de inflação em 2004 é de 5,5% com variação de 2,5 pontos porcentuais, totalizando 8%. Se o BC olhar mais para o topo da meta, ainda haveria espaço para queda mais forte dos juros, mas como tem de olhar para o centro da meta e usar a folga como margem de segurança, transmite que ele (O BC) será claramente mais conservador." O professor salientou que já há aumento de preços determinados em dezembro para o início do ano, como os da indústria siderúrgica, química e petroquímica, o que repercutirá na indústria de transformação (automóveis e eletrodomésticos, entre outros setores). "É exatamente a intensidade desta alta que preocupa o Copom. Mesmo com a renda reduzida dos trabalhadores e do período de aumentos (colégio) e de tributos determinados (IPVA, IPTU) do início do ano, que reduzem a capacidade do consumidor gastar", disse. Cunha acredita que o repasse de preços do comércio para os consumidores apenas será sabido em fevereiro ou março. "Em janeiro e fevereiro deveremos ter índices de inflação um pouco mais fortes. Cerca de 1% no primeiro mês de 2004 e um pouco mais baixo em fevereiro por causa do que já foi citado anteriormente. Isto leva o Copom a ficar mais cauteloso", avaliou o economista, para quem a redução da Selic em janeiro deve ter como limite superior uma queda de 0,5 ponto porcentual. "Não devem ser duas quedas de meio ponto nestes dois meses. O Copom vai utilizar o período como uma espera para sentir exatamente como vai a recuperação", previu. O economista lembrou que o consenso dos analistas é de que a Selic esteja em torno de 14% no fim de 2004. "Então, sobram 2 pontos porcentuais de queda ao longo do ano. Estamos falando de um corte reduzido em relação às mais recentes." O episódio da vaca louca nos Estados Unidos também poderá afetar a inflação no início do próximo ano, na avaliação do professor. O problema com a carne bovina norte-americana eleva a demanda pelas aves brasileiras no Exterior, o que pode reduzir os estoques para o consumo doméstico. "É importante para o País vender seus produtos no mercado internacional no ano que vem, ajudando a segurar o câmbio, gerar empregos e manter as exportações em alta, mas tem um outro custo: a elevação dos preços do frango e da soja, que têm impacto em outros produtos, ou seja, inflação", ressaltou, acrescentando que este ponto também já foi incluído em sua análise de uma inflação maior no início de 2004. O relatório de inflação, que será divulgado pelo BC amanhã, também deve vir mais cauteloso, segundo Cunha. "A ata do Copom já é uma antecipação, uma base para o documento. O relatório deve vir positivo, chamando a atenção para a importância dos ganhos da economia neste ano, para os fatores externos, que continuam positivos para o ano que vem, mas trazendo um pouco de cautela. Até porque é importante isso num processo de reconstrução da economia, que é um processo lento e gradual e, esperamos, que também seja seguro." Sobre a utilização de outras ferramentas pelo Banco Central para controlar a política monetária, Cunha é a favor da diminuição dos depósitos compulsórios dos bancos. "Uma redução do compulsório é importante, pois a recuperação da economia passa menos pela queda da Selic. É mais importante a recuperação do crédito. A oferta de crédito está melhor, mas o nível dos compulsórios é um ponto importante para ajudar a manter o nível da atividade econômica real", diz.