Ata do Copom ressalta bom cenário econômico O Banco Central (BC) divulgou hoje de manhã a Ata referente à última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorrida nos dias 16 e 17 de janeiro, quando promoveu uma redução da taxa básica de juros da economia - Selic - de 0,5 ponto porcentual. A taxa, que estava em 15,75% ao ano caiu para 15,25% ao ano. Para essa decisão contribuíram os fatores positivos, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Apesar de ressaltar que há algumas "incertezas ainda não dissipadas", a avaliação feita pelos diretores do BC é de que o cenário externo neste início de ano apresenta-se "positivo". Segundo o documento, apesar dos cortes de produção anunciados pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep), os preços do petróleo no mercado internacional devem permanecer sem grandes oscilações. É ressaltado, no entanto, que persistem dúvidas sobre qual a intensidade da desaceleração da economia dos Estados Unidos. Na avaliação do Copom, uma desaceleração mais forte prejudica o financiamento externo brasileiro e as exportações, o que, consequentemente, contribui negativamente com as perspectivas de crescimento da economia nacional este ano. Perspectiva de queda para o preço da gasalina Pelo documento, é estimado que o conjunto de preços administrados deva sofrer um reajuste médio de 6% este ano. Essa variação inclui os combustíveis e a elevação do salário mínimo de R$ 151,00 para R$ 180,00, a partir de abril. O BC acredita que o preço da gasolina no mercado doméstico poderá cair 6,5% para o consumidor, a partir do segundo trimestre deste ano. Isso representaria uma redução de 8,65% nos preços cobrados pelas refinarias. De acordo com a Ata, a expectativa de inflação do mercado para 2001 diminuiu ligeiramente. As projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, recuaram de 4,3% para 4,2% para 2001. O índice encontra-se em linha com as metas de inflação estabelecidas para este ano, de 4%.